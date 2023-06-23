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Final de semana repleto de opções de festas juninas pelo ES

Os destaques são do jornalista Erik Oakes

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 18:17

Publicado em 

23 jun 2023 às 18:17
Arraiá, festa junina, São João, quadrilha
Festa junina Crédito: Pixabay
Junho chegando ao fim, mas ainda tem festa para curtir no clima junino! De sexta-feira (23) a domingo (25), o final de semana está repleto de opções de festas típicas, com programação para a criançada, quermesses em igrejas, festas de atléticas e até shows musicais. Quem traz os destaques é o jornalista Erik Oakes no Sextou CBN. Entre os destaques, a festa do "Forrosiano Jardim Camburi" (Colégio Salesiano Jardim Camburi, na Rua Deputado Otaviano Rodrigues de Carvalho, 360 - Jardim Camburi, Vitória, dias 23 e 24, às 17h). Ouça a conversa completa! 
Sextou CBN - 23-06-23

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