Fim de semana tem Lenine e filho, Padre Fábio de Melo e festival de teatro no ES

Após dois anos de pandemia, o Festival Ambiental e Cultural das Montanhas Capixabas voltou. A segunda edição do evento teve início nesta quinta-feira (20) e segue até domingo (23), na Reserva Águia Branca, em Vargem Alta. Parte da programação acontece na Vila de São Paulinho do Aracê, em Domingos Martins. Com entrada franca, os visitantes poderão curtir uma programação recheada de educação ambiental, arte, trilhas e música. Uma das atrações mais aguardadas do Festival neste ano é o cantor Lenine, que traz a turnê “Rizoma” acompanhado do seu filho, Bruno Giorgi, neste sábado (22), às 20h. Confira este e outros destaques com Erik Oakes, no Sextou CBN. Ouça a conversa completa!