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Fim de semana tem Festival de Teatro, Festa da Polenta e outros shows no ES

As dicas são do jornalista Erik Oakes

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 18:08

Publicado em 

14 out 2022 às 18:08
Teatro
Teatro Crédito: Pixabay
Partiu, sextar! Entre os destaques nesta edição do Sextou CBN, Erik Oakes destaca a realização do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória (Fenatevi). Após o formato híbrido de 2021, por conta da pandemia da covid-19, a principal mostra cênica do Estado começou na quinta-feira (13), com programação gratuita. Até o dia 21 de outubro, o Fenatevi apresenta gratuitamente 22 espetáculos em vários pontos da Grande Vitória. Outro destaque é o Degusta Beer. São nove dias de festival com 12 cervejarias artesanais, no estacionamento do Shopping Vila Velha. Tem ainda mais um fim de semana da 44ª Festa da Polenta, com dança e comida típica, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), em Venda Nova do Imigrante. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 14-10-22

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