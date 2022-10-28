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Sextou CBN

Fim de semana tem Belo, AnaVitória e Ponto de Equilíbro no ES

Ouça a conversa completa com Erik Oakes

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 17:44

Publicado em 

28 out 2022 às 17:44
Cantor Belo
Cantor Belo Crédito: Globo/Fábio Rocha
Fim de semana agitado no Espírito Santo. O cantor Belo se apresenta nesta sexta-feira (28), em Cachoeiro, e no sábado (29), faz um show em Vitória, que também terá a participação da cantora Glória Groove. Além disso, a dupla AnaVitória se apresenta nesta sexta-feira (28), em Vitória, e no sábado (29), tem reggae com a renomada banda Ponto de Equilíbro, que toca em Manguinhos, na Serra. Tudo isso e muito mais nesta edição do Sextou CBN, com Erik Oakes. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 28-10-22

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