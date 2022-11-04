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Fim de semana no ES tem Zeca Pagodinho, chegada do Papai Noel aos shoppings e muito mais

Na dúvida no que fazer no fim de semana? Confira as dicas do jornalista Erik Oakes

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 18:22

Publicado em 

04 nov 2022 às 18:22
Zeca Pagodinho faz show em Vitória para apresentar seu novo disco,
Zeca Pagodinho faz show em Vitória para apresentar seu novo disco, "Mais Feliz". Crédito: Reprodução/Instagram @zecapagodinho
Hora do Sextou CBN, com Erik Oakes. Entre os destaques na agenda do fim de semana no Espírito Santo, o cantor Zeca Pagodinho se apresenta em Vitória neste sábado (5), no Gordinho Sambão, em comemoração do aniversário da produtora Aquarius. Outro destaque: quem também chega com tudo é o "Bom Velhinho" com toda sua trupe natalina neste fim de semana. Shoppings da Grande Vitória se preparam para a chegada do Papai Noel, que começa no sábado, com direito a cortejos, espetáculos e até caravana. Confira a conversa completa!
Sextou CBN - 04-11-22

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