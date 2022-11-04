Fim de semana no ES tem Zeca Pagodinho, chegada do Papai Noel aos shoppings e muito mais

Hora do Sextou CBN, com Erik Oakes. Entre os destaques na agenda do fim de semana no Espírito Santo, o cantor Zeca Pagodinho se apresenta em Vitória neste sábado (5), no Gordinho Sambão, em comemoração do aniversário da produtora Aquarius. Outro destaque: quem também chega com tudo é o "Bom Velhinho" com toda sua trupe natalina neste fim de semana. Shoppings da Grande Vitória se preparam para a chegada do Papai Noel, que começa no sábado, com direito a cortejos, espetáculos e até caravana. Confira a conversa completa!