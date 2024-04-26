Fim de semana no ES tem Xande de Pilares, Diogo Nogueira e tributo a Belchior

Hora de programar a agenda do fim de semana e no #Sextou desta semana, a comentarista Marcella Scaramella traz as dicas do que fazer pelo Espírito Santo. Do samba ao rock. No sábado (27), Xande de Pilares faz show com repertório que mexerá com os corações dos apaixonados pelo samba raiz e clássicos que celebram o melhor da música brasileira. Chácara Flora, na Serra. Rodovia ES-010, km 4,5, em Chácara Parreiral, Serra. 18h.

Um dos maiores nomes do samba, Diogo Nogueira, se apresenta, também neste sábado (27), no Embrazado, na Rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto, Vitória. A partir das 22h. De volta aos palcos no final deste mês, o espetáculo em homenagem ao cantor Antônio Carlos Belchior promete uma experiência nostálgica aos fãs. Intitulado "Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro", a peça ressurge trazendo toda sua memória, poesia e filosofia. As sessões acontecem nos dias 26, 27 e 28 de abril, no Teatro da Ufes. Ouça a conversa completa!