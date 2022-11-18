Fim de semana no ES tem Jeito Moleque, Oficina G3 e Festival Crias.Lab

Na programação do #SextouCBN, Erik Oakes traz as atrações que movimentam o fim de semana no Espírito Santo. Entre os destaque, o grupo Jeito Moleque se apresenta no Embrazado, na Praia do Canto, Vitória, na sexta-feira (18). Tem ainda a primeira edição do Festival Crias.Lab, entre os dias 17 e 19 de novembro, com shows, mostra de cinema, bate-papos e oficinas. Serão mais de 40 horas de programação gratuita de música, danças, artes visuais e produtos audiovisuais na Matrix Music Hall, em Cariacica. E ainda a banda de rock gospel Oficina G3, no Espaço Patrick Ribeiro (novo Aeroporto de Vitória) também nesta sexta-feira (18). Ouça a conversa completa!