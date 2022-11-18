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#SextouCBN

Fim de semana no ES tem Jeito Moleque, Oficina G3 e Festival Crias.Lab

Na dúvida da sua programação do fim de semana? Erik Oakes tem as dicas!

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 18:23

Publicado em 

18 nov 2022 às 18:23
Grupo Jeito Moleque
Grupo Jeito Moleque Crédito: Reprodução/Facebook
Na programação do #SextouCBN, Erik Oakes traz as atrações que movimentam o fim de semana no Espírito Santo. Entre os destaque, o grupo Jeito Moleque se apresenta no Embrazado, na Praia do Canto, Vitória, na sexta-feira (18). Tem ainda a primeira edição do Festival Crias.Lab, entre os dias 17 e 19 de novembro, com shows, mostra de cinema, bate-papos e oficinas. Serão mais de 40 horas de programação gratuita de música, danças, artes visuais e produtos audiovisuais na Matrix Music Hall, em Cariacica. E ainda a banda de rock gospel Oficina G3, no Espaço Patrick Ribeiro (novo Aeroporto de Vitória) também nesta sexta-feira (18). Ouça a conversa completa!
SEXTOU CBN - 18-11-22

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