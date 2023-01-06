Fim de semana no ES tem Ivete Sangalo, Henrique e Juliano e Arena de Verão

Na dúvida sobre o que fazer no fim de semana? Confira a agenda cultural com shows e outros eventos marcados no Espírito Santo nos próximos dias, nesta edição do Sextou CBN, com Erik Oakes. Entre os destaques, Ivete Sangalo, Dennis DJ e L7nnon se apresentam, no domingo (8), na P12 Guarapari, a partir das 16h. A dupla Henrique e Juliano, e Mari Fernandez, se apresentam, nesta sexta-feira (6), a partir de 21h30, no Parador Internacional em Guriri, em São Mateus. Com atividades recreativas para os pequenos, além de campeonatos de diferentes esportes e atrações musicais, o Arena de Verão 2023 começa nesta sexta-feira (6) e vai até o dia 29 de janeiro na Praia de Camburi. Ouça a conversa completa!