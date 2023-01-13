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#SextouCBN

Fim de semana no ES tem Belo, Glória Groove, Luísa Sonza e muito mais

Na dúvida do que fazer no fim de semana? O jornalista Erik Oakes tem as dicas!

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 17:42

Publicado em 

13 jan 2023 às 17:42
Cantor Belo
Cantor Belo Crédito: Globo/Fábio Rocha
Nesta edição do Sextou CBN, confira a agenda cultural com shows e outros eventos marcados no Espírito Santo nos próximos dias. Entre os destaques o show com Belo, Pagode e Cia, Dhiego Vianna, Koreia e Luuh, no Embraza, em Cariacica, a partir de 21h, nesta sexta-feira (13). Outro destaque é o Paradise Festival nesta sexta-feira (13), a partir das 20h, com Gloria Groove, Luísa Sonza, Budah, João Gomes, Cat Dealers, Nattan e Pedro Sampaio, no P12 Guarapari - Rod. do Sol. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 13-01-23

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