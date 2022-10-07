Fim de semana é marcado por Oktoberfests, Pitty e Nando Reis e Festa da Polenta

É hora de "sextar" e o jornalista Erik Oakes traz os destaques que agitam o fim de semana no Espírito Santo, no Sextou CBN. Além de Domingos Martins e Linhares que já anunciaram suas festas, Vitória tem garantida mais uma edição da Oktoberfest. Esta é a segunda na cidade e promete muita cerveja, música e gastronomia típica alemã para os capixabas de 6 a 12 de outubro, no Parque Cultural Reserva Vitória, localizado atrás do Shopping Vitória. A entrada é franca.
Também tem Pitty e Nando Reis. A partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro, na sexta-feira (7). Também chegou a vez da polenta ganhar os holofotes no Espírito Santo. A festa em homenagem à iguaria e cultura italiana promete agitar o Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), em Venda Nova do Imigrante. Ela acontece de sexta (7) a domingo (9), dá uma pausa e volta de 13 a 16 de outubro com muita dança, comida típica, eleição de rainha, o famoso tombo da polenta e música. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 07-10-22