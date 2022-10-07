Fim de semana é marcado por Oktoberfests, Pitty e Nando Reis e Festa da Polenta

É hora de "sextar" e o jornalista Erik Oakes traz os destaques que agitam o fim de semana no Espírito Santo, no Sextou CBN. Além de Domingos Martins e Linhares que já anunciaram suas festas, Vitória tem garantida mais uma edição da Oktoberfest. Esta é a segunda na cidade e promete muita cerveja, música e gastronomia típica alemã para os capixabas de 6 a 12 de outubro, no Parque Cultural Reserva Vitória, localizado atrás do Shopping Vitória. A entrada é franca.