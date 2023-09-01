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Filhos da Bahia fazem esquenta do Vital, Festival de Inverno Canela-Verde e outras atrações

As dicas são do jornalista Erik Oakes

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 18:10

Publicado em 

01 set 2023 às 18:10
Banda Filhos da Bahia, formada por Raysson, Migga, Zaia e João Lucas
Banda Filhos da Bahia, formada por Raysson, Migga, Zaia e João Lucas Crédito: Luana Chaves
Sextou CBN! Faltando 14 dias para o maior carnaval fora de época do Espírito Santo, o Vital terá um esquenta neste fim de semana. Programada para os dias 15 e 16 de setembro, a micareta terá um ensaio geral neste sábado (2), no Na Vista, em Vitória. A principal atração, inédita na cidade, é a banda Filhos da Bahia. Outro destaque é o Festival de Inverno Canela-Verde, com delícias a partir de R$ 15 e muita música, até 3 de setembro, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. A entrada é gratuita. As dicas são do jornalista Erik Oakes. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 01-09-23

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