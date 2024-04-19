Festival gastronômico em Santa Teresa e Hungria Hip Hop são opções para o fim de semana no ES

Na dúvida do que fazer no seu fim de semana no Espírito Santo? O #SextouCBN, com a comentarista Marcella Scaramella, tem as dicas. Para quem deseja aproveitar o tempo mais "friozinho" uma opção é o "Santa Teresa Gourmet". O evento gastronômico capixaba vai até o dia 21 de abril. Com programação de música, cultura e comida italiana nos restaurantes da cidade. Na Praça da Cultura, no centro de Santa Teresa. Outro destaque é a agenda do cantor e compositor de hip hop, Hungria. O Hungria Hip Hop acontece no Ilha Shows, a partir das 22h (Alameda Ponta Formosa - Praia do Canto, Vitória). O show é nesta sexta-feira (19). Ouça a conversa completa!