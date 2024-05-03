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Sextou CBN

Festival de Torresmo, rodeio e stand-up sobre escritórios contábeis no fim de semana

Ouça as dicas da comentarista Marcella Scaramella

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 18:20

Publicado em 

03 mai 2024 às 18:20
Festival de torresmo agita Vila Velha com opções a partir de R$ 10
Festival de torresmo agita Vila Velha com opções a partir de R$ 10 Crédito: Torresmofest/Divulgação
Nesta edição de "Sextou CBN", a comentarista Marcella Scaramella traz dicas de eventos para o final de semana. A começar pelo Torresmo Fest, festival de Torresmo no Shopping Vila Velha, com entrada gratuita. Para quem quer subir as montanhas, pode curtir shows de Kadu Vieira, Fabricio É Show, Ernesto Mathias e DJ Júnior Ceará, na Fazenda Imperial Piti Lampier, em Domingos Martins, no Bar Rerito Rodeio Festival. Outra sugestão é o stand-up "Contador Revoltado - Contabilizando Revoltas", neste sábado (4), no Vitória Grand Hall. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 03-05-24

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