Festival de Itaúnas e de Inverno de Domingos Martins agitam o fim de semana no ES

A partir deste sábado (15), até o dia 23 de julho, acontece o 21º Festival Nacional de Forró em Itaúnas. Considerado o maior festival de forró do mundo, o evento é super tradicional no Espírito Santo. Outro festival super tradicional que também começa neste final de semana é o Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins, que chega a sua 28º edição. O evento segue até 23 de julho em vários pontos da cidade, sempre com entrada franca. São mais de 80 atrações e 100 horas de (boa) música. poeta, cronista e jornalista brasileiro. O poeta, cronista e jornalista Fabrício Carpinejar se apresenta em Vitória neste fim de semana. "Tudo que Seu Marido Precisa Saber" - um misto de monólogo e talk-show sentimental - acontece no sábado (15), no Vitória Gran Hall - Rua Dr. João Carlos de Souza, 55, Santa Luíza, Vitória. Estas e outras dicas nesta edição do Sextou CBN, com Erik Oakes. Ouça a conversa completa!