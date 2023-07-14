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Festival de Itaúnas e de Inverno de Domingos Martins agitam o fim de semana no ES

Ouça mais dicas com o comentarista Erik Oakes

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 17:48

Publicado em 

14 jul 2023 às 17:48
Itaúnas, em Conceição da Barra
Itaúnas, em Conceição da Barra Crédito: Leonardo Merçon
A partir deste sábado (15), até o dia 23 de julho, acontece o 21º Festival Nacional de Forró em Itaúnas. Considerado o maior festival de forró do mundo, o evento é super tradicional no Espírito Santo. Outro festival super tradicional que também começa neste final de semana é o Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins, que chega a sua 28º edição. O evento segue até 23 de julho em vários pontos da cidade, sempre com entrada franca. São mais de 80 atrações e 100 horas de (boa) música. poeta, cronista e jornalista brasileiro. O poeta, cronista e jornalista Fabrício Carpinejar se apresenta em Vitória neste fim de semana. "Tudo que Seu Marido Precisa Saber" - um misto de monólogo e talk-show sentimental - acontece no sábado (15), no Vitória Gran Hall - Rua Dr. João Carlos de Souza, 55, Santa Luíza, Vitória. Estas e outras dicas nesta edição do Sextou CBN, com Erik Oakes. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 14-07-23

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