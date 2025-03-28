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Festivais gastronômicos, orquestra e shows agitam o fim de semana no ES

Ouça as dicas da comentarista Marcella Scaramella

Publicado em 28 de Março de 2025 às 17:40

Publicado em 

28 mar 2025 às 17:40
Restaurante Week
Restaurante Week Crédito: Divulgação Governo do ES
O final de semana no Espírito Santo é marcado por opções de festivais gastronômicos, orquestra e shows! Entre os destaques o Restaurant Week, evento gastronômico com 56 restaurantes da Grande Vitória, com menus de entrada + prato principal + sobremesa, que vai até 27 de abril. Outro destaque é que neste fim de semana, a culinária e a cultura italiana serão tema da quarta edição do festival Nostra Cucina, que terá mais de 40 receitas especiais servidas em 33 endereços gastronômicos de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Fundão, até domingo (30). Além de restaurantes, que formam a maioria das casas integrantes do evento, participam do circuito cafeterias, queijaria, chocolateria, gelateria, hamburgueria delivery e casa de pães. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 28-03-25

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