Festivais gastronômicos, orquestra e shows agitam o fim de semana no ES

O final de semana no Espírito Santo é marcado por opções de festivais gastronômicos, orquestra e shows! Entre os destaques o Restaurant Week, evento gastronômico com 56 restaurantes da Grande Vitória, com menus de entrada + prato principal + sobremesa, que vai até 27 de abril. Outro destaque é que neste fim de semana, a culinária e a cultura italiana serão tema da quarta edição do festival Nostra Cucina, que terá mais de 40 receitas especiais servidas em 33 endereços gastronômicos de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Fundão, até domingo (30). Além de restaurantes, que formam a maioria das casas integrantes do evento, participam do circuito cafeterias, queijaria, chocolateria, gelateria, hamburgueria delivery e casa de pães. Ouça a conversa completa!