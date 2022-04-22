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Sextou CBN

Festivais gastronômicos, espetáculos e Festa da Penha são destaques na agenda do fim de semana

Confira as dicas com Erik Oakes

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 18:55

Publicado em 

22 abr 2022 às 18:55
Festival de churrasco Carnivoria será realizado no Shopping Vitória
Festival de churrasco Carnivoria será realizado no Shopping Vitória Crédito: Carnivoria/Divulgação
Fim de semana repleto de atrações variadas na agenda cultural para o capixaba. Entre os destaques do "Sextou CBN", com Erik Oakes, estão os festivais gastronômicos Carnivoria - festival com 10 estações de churrasco, cerveja artesanal, espaço kids e programação musical no estacionamento externo do Shopping Vitória - e o Santa Teresa Gourmet - circuito gastronômico, praça de alimentação, aulas de culinária e shows. Há também espetáculos no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória, e a programação da 452ª Festa da Penha, com apresentação da cantora Fafá de Belém no domingo (24), na Prainha, em Vila Velha. Ouça a conversa completa!  
Sextou CBN - 22/04/2022

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