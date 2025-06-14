Festas juninas, show de Delacruz e festival de Jazz agitam o fim de semana no ES!

Nesta edição de Sextou CBN, a comentarista Marcella Scaramella traz os destaques do final de semana. Entre eles, o show de Delacruz, festival de Jazz e festas juninas. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 13-06-25
Publicado em 14 de Junho de 2025 às 00:26
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