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Sextou CBN

Festas juninas, show de Delacruz e festival de Jazz agitam o fim de semana no ES!

Ouça os comentários de Marcella Scaramella

Publicado em 14 de Junho de 2025 às 00:26

Publicado em 

14 jun 2025 às 00:26
Festa junina
Festa junina Crédito: Shutterstock
Nesta edição de Sextou CBN, a comentarista Marcella Scaramella traz os destaques do final de semana. Entre eles, o show de Delacruz, festival de Jazz e festas juninas. Ouça a conversa completa! 
Sextou CBN - 13-06-25

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