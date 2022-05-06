Festa Pomerana, Dia das Mães, música e muito mais: as atrações que agitam o ES

Nesta edição do Sextou CBN, Erik Oakes traz as dicas das principais atrações que vão agitar a agenda cultural capixaba neste fim de semana. Ouça:
Sextou CBN - 06/05/2022
Publicado em 06 de Maio de 2022 às 16:54
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