Festa do Morango, teatro na Ufes e exposição do Egito são destaques do final de semana

Nesta edição de Sextou CBN, a comentarista Marcella Scaramella apresenta as opções para o final de semana. Entre elas: Festa do Morango, opções de peças de teatro na Ufes e exposição sobre o Egito e a Terra Santa!
Sextou CBN - 01-08-25
Publicado em 01 de Agosto de 2025 às 17:44
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