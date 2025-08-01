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Festa do Morango, teatro na Ufes e exposição do Egito são destaques do final de semana

Ouça os comentários de Marcella Scaramella

Publicado em 01 de Agosto de 2025 às 17:44

Publicado em 

01 ago 2025 às 17:44
33ª Festa do Morango agita Pedra Azul com shows e torta gigante
33ª Festa do Morango agita Pedra Azul com shows e torta gigante Crédito: Julio Huber
Nesta edição de Sextou CBN, a comentarista Marcella Scaramella apresenta as opções para o final de semana. Entre elas: Festa do Morango, opções de peças de teatro na Ufes e exposição sobre o Egito e a Terra Santa!
Sextou CBN - 01-08-25

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