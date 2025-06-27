Festa de São Pedro, festival Musin e concerto junino são os destaques do final de semana!

Nesta edição de Sextou CBN, a repórter Aline Nunes apresenta as opções de rolês para o final de semana! Festa de São Pedro, festival de música infantil e concerto junino são algumas das atrações em Vitória. Confira!
Sextou CBN - 27-06-25
Publicado em 27 de Junho de 2025 às 19:07
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