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Sextou CBN

Festa de São Pedro, festival Musin e concerto junino são os destaques do final de semana!

Ouça os comentários de Aline Almeida

Publicado em 27 de Junho de 2025 às 19:07

Publicado em 

27 jun 2025 às 19:07
Camerata Sesi fará concerto junino com o grupo Mafuá
Camerata Sesi fará concerto junino com o grupo Mafuá Crédito: Reprodução/Instagram/@diegoadinolfi.oficial/@cameratasesi
Nesta edição de Sextou CBN, a repórter Aline Nunes apresenta as opções de rolês para o final de semana! Festa de São Pedro, festival de música infantil e concerto junino são algumas das atrações em Vitória. Confira!
Sextou CBN - 27-06-25

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