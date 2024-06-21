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Festa de Cariacica, Ney Matogrosso e Zeca Baleiro agitam o fim de semana no ES

Confira as atrações artísticas para curtir no Estado

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 18:37

Publicado em 

21 jun 2024 às 18:37
Ney Matogrosso vai fazer show em Vitória
Ney Matogrosso vai fazer show em Vitória Crédito: Marcos Hermes/Divulgação
Chegou o fim de semana e, claro, shows e festivais agitam a programação de Norte a Sul do Espírito Santo. Entre os destaques, a cidade de Cariacica completa 134 anos e promove uma festa para os moradores e turistas com show gratuitos. Na sexta-feira (21), se apresentam Rony e Ricy, Amado Batista e Taiana França. A festa é no Parque de Exposições de Cariacica, ao lado do Estação Cidadania-Esporte, em Nova Brasília, a partir das 19h.
No sábado (22), Zeca Baleiro se apresenta no Infinity Music & Hall (Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória), a partir das 22h. Ney Matogrosso volta ao Espírito Santo com sua turnê Bloco na Rua. O show acontece no domingo (23), no Espaço Patrick Ribeiro - Novo Aeroporto de Vitória, Vitória, a partir das 19h. As dicas são da repórter de HZ, Isadora Mello. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 21-06-24

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