Festa de Cariacica, Ney Matogrosso e Zeca Baleiro agitam o fim de semana no ES

Chegou o fim de semana e, claro, shows e festivais agitam a programação de Norte a Sul do Espírito Santo. Entre os destaques, a cidade de Cariacica completa 134 anos e promove uma festa para os moradores e turistas com show gratuitos. Na sexta-feira (21), se apresentam Rony e Ricy, Amado Batista e Taiana França. A festa é no Parque de Exposições de Cariacica, ao lado do Estação Cidadania-Esporte, em Nova Brasília, a partir das 19h.