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Festa da Polenta, show de Arnaldo Antunes e Festival Boteco Colatina agitam o final de semana!

Ouça os comentários de Marcella Scaramella

Publicado em 11 de Outubro de 2024 às 18:20

Publicado em 

11 out 2024 às 18:20
44ª Festa da Polenta realizada no Polentão, em Venda Nova do Imigrante, em outubro de 2022
44ª Festa da Polenta realizada no Polentão, em Venda Nova do Imigrante, em outubro de 2022 Crédito: Afepol/Divulgação
Nesta edição de "Sextou CBN", a comentarista Marcella Scaramella traz dicas para o final de semana. Festa da Polenta, show de Arnaldo Antunes e Festival Boteco Colatina são algumas das opções. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 11-10-24

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