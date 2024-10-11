Festa da Polenta, show de Arnaldo Antunes e Festival Boteco Colatina agitam o final de semana!

Nesta edição de "Sextou CBN", a comentarista Marcella Scaramella traz dicas para o final de semana. Festa da Polenta, show de Arnaldo Antunes e Festival Boteco Colatina são algumas das opções. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 11-10-24
Publicado em 11 de Outubro de 2024 às 18:20
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