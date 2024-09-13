Feira de artesanato, festival gourmet e aniversário de Rio Bananal animam final de semana

Pepe Patisserie/Festival Pedra Azul Gourmet Crédito: Camila Luz

Nesta edição de "Sextou CBN", a comentarista Marcella Scaramella traz dicas de festivais gourmet, feiras de artesanato e shows de artistas nacionais para o final de semana! A começar pelo Festival Pedra Azul Gourmet, que segue até o dia 15 de outubro em mais de 60 endereços das montanhas capixabas, em Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante.

Para quem quer curtir a Grande Vitória, pode visitar a ArteSanto, a Feira Nacional de Artesanato do Espírito Santo. Desta sexta (13) até o próximo domingo (22), é possível conhecer o trabalho de artesãos capixabas na Praça do Papa.

Para encerrar as dicas, o aniversário de Rio Bananal, que contará com a apresentação das artistas Maiara & Maraísa e show de Alemão do Forró. Ouça a conversa completa!