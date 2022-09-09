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Falamansa e Festival da Moqueca são os destaques na agenda do fim de semana

Pensando no que fazer no sábado e domingão? Confira as dicas do jornalista Erik Oakes

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 18:05

Publicado em 

09 set 2022 às 18:05
Moquecas de peixe e de banana-da-terra da Ilha das Caieiras, em Vitória
Moquecas de peixe e de banana-da-terra Crédito: Carlos Antolini/PMV/Divulgação
Nesta edição do Sextou CBN, Erik Oakes traz os destaques da agenda do fim de semana. O feriadão da Independência será animado em Santa Teresa. A cidade recebe de quarta (7) a sábado (10) o Festival de Música Primavera Teresense - que terá uma competição além das apresentações de Zé Geraldo e do grupo Moxuara na programação - e a Feira de Flores, que se estende por mais um dia, indo até o domingo (11). Toda a programação é gratuita e acontece na Praça da Cultura (ao lado da rodoviária). O grupo Falamansa faz show gratuito em Santa Leopoldina no sábado (10). A banda é atração da Festa dos Padroeiros e das Raízes
Tem também o festival Mariscada que acontece até o próximo domingo (11) na Ilha das Caieiras, em Vitória. O evento, que é totalmente gratuito, oferece aos visitantes uma série de pratos com frutos do mar, além da receita que é o carro-chefe da festa. E fechando, a sexta edição do Festival da Moqueca Capixaba que acontece até o dia 30 deste mês em Anchieta. Ouça a conversa completa!
Sextou - 09-09-22

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