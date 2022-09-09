Falamansa e Festival da Moqueca são os destaques na agenda do fim de semana

Nesta edição do Sextou CBN, Erik Oakes traz os destaques da agenda do fim de semana. O feriadão da Independência será animado em Santa Teresa. A cidade recebe de quarta (7) a sábado (10) o Festival de Música Primavera Teresense - que terá uma competição além das apresentações de Zé Geraldo e do grupo Moxuara na programação - e a Feira de Flores, que se estende por mais um dia, indo até o domingo (11). Toda a programação é gratuita e acontece na Praça da Cultura (ao lado da rodoviária). O grupo Falamansa faz show gratuito em Santa Leopoldina no sábado (10). A banda é atração da Festa dos Padroeiros e das Raízes.