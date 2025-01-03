É o Tchan, Alok e Jorge Vercillo se apresentam no ES neste final de semana

Nesta edição de "Sextou CBN", a comentarista Marcella Scaramella traz como dicas shows nacionais em território capixaba. Entre as atrações, o grupo É o Tchan, o DJ Alok e o cantor Jorge Vercillo. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 03-01-25
Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 17:34
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