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Sextou CBN

É o Tchan, Alok e Jorge Vercillo se apresentam no ES neste final de semana

Ouça os comentários de Marcella Scaramella

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 17:34

Publicado em 

03 jan 2025 às 17:34
É o Tchan
É o Tchan Crédito: Reprodução/Instagram/@olhargustavo_
Nesta edição de "Sextou CBN", a comentarista Marcella Scaramella traz como dicas shows nacionais em território capixaba. Entre as atrações, o grupo É o Tchan, o DJ Alok e o cantor Jorge Vercillo. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 03-01-25

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