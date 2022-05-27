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Dire Straits Legacy, Thierry, DJ Jon Jon e muito mais: as atrações que agitam o fim de semana

Ouça as dicas do editor de entretenimento Erik Oakes

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 18:29

Publicado em 

27 mai 2022 às 18:29
Dire Straits Legacy é um projeto formado por diversos ex-integrantes do grupo britânico
Dire Straits Legacy é um projeto formado por diversos ex-integrantes do grupo britânico Crédito: Sócrates Online/Divulgação
Sexta-feira é dia de agenda cultural no CBN Cotidiano! Erik Oakes apresenta as principais atrações que agitam o fim de semana no Espírito Santo. Ouça o Sextou CBN:
Sextou CBN - 27/05/2022

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