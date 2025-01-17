Delírio Tropical, João Gomes & Pedro Sampaio e André Lellis animam o ES

Nesta edição de Sextou CBN, confira dicas para agitar o final de semana. Show da banda Supercombo no festival Delírio Tropical, às 22h30 desta sexta (17), na praia de Itapoã, em Vila Velha. O show de João Gomes e Pedro Sampaio, em Guarapari, às 22h, também é uma opção para curtir o sextou. No domingo (19), o destaque é o show de André Lellis, Carla Cristina e Carla Visi que apresentarão o show "Nosso Axé" na Arena Verão, na praia de Camburi, a partir das 20h. Ouça a conversa completa!