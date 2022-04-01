Da MPB ao pagode: o que movimenta a agenda cultural do ES no fim de semana

Nesta edição do "Sextou CBN", Erik Oakes traz os destaques que vão agitar a agenda cultural no Espírito Santo no fim de semana. Tem show do capixaba Silva abrindo a sua turnê com o 'Bloco do Silva", neste sábado (2), em Vitória. Outros destaques: tem Geraldo Azevedo e Chico César juntos, assim com Dilsinho e Sorriso Maroto, todos em Vitória. Além disso, tem Ira e Biquini Cavadão na Serra, tem show internacional com Double You na Matrix Music Hall, em Cariacica e muito mais. Confira os destaques!