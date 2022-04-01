Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Sextou CBN

Da MPB ao pagode: o que movimenta a agenda cultural do ES no fim de semana

Saiba os destaques com Erik Oakes!

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 18:48

Publicado em 

01 abr 2022 às 18:48
Dilsinho e Sorriso Maroto
Dilsinho e Sorriso Maroto Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Sextou CBN", Erik Oakes traz os destaques que vão agitar a agenda cultural no Espírito Santo no fim de semana. Tem show do capixaba Silva abrindo a sua turnê com o 'Bloco do Silva", neste sábado (2), em Vitória. Outros destaques: tem Geraldo Azevedo e Chico César juntos, assim com Dilsinho e Sorriso Maroto, todos em Vitória. Além disso, tem Ira e Biquini Cavadão na Serra, tem show internacional com Double You na Matrix Music Hall, em Cariacica e muito mais. Confira os destaques!
Sextou CBN - 01-04-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O desafio do Growth Investing é identificar empresas com crescimento real antes que o mercado reconheça esse potencial
Você sabe o que é Growth Investing?
Confira 4 mitos sobre a cerveja artesanal
Festival de cerveja terá comidas juninas e muito forró em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados