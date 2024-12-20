Concerto de Natal e shows de Arlindinho e de André Prando animam o final de semana

Nesta edição de "Sextou CBN", a comentarista Marcella Scaramella comenta os principais rolês do final de semana. Aniversário da Novo Império, concerto de Natal e shows de André Prando e de Arlindinho agitam o Espírito Santo.
Sextou CBN - 20-12-24
Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 19:34
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta