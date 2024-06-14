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Casaca com formação original, musical italiano e lançamento de livro infantil

Ouça os comentários de Marcella Scaramella

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 18:01

Publicado em 

14 jun 2024 às 18:01
Casaca com formação original vai fazer show em Vitória
Casaca com formação original vai fazer show em Vitória Crédito: Divulgação
Nesta edição de "Sextou CBN", a comentarista Marcella Scaramella traz dicas de atrações para o final de semana, a começar pelo lançamento de um livro infantil escrito pelo cantor baiano André Lellis. A obra "O Reino da Felicidade" será lançada nesta sexta (14), no Épico Beach Club, na Curva da Jurema, às 19h. Na Região Serrana do Estado, a dica é o musical italiano "Noi Siamo La Prima Storia", parte das comemorações pelos 150 anos da Imigração Italiana no ES, em Santa Teresa. Para o sábado, a aposta é a apresentação da banda Casaca, que chega com a formação original para a despedida do Ilha Shows, às 20h. 
Sextou CBN - 14-06-24

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