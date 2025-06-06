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Belo, Marvvila e Fabinho e Festival de Rap e Trap agitam o final de semana no ES

Ouça os comentários de Marcella Scaramella

Publicado em 06 de Junho de 2025 às 17:24

Publicado em 

06 jun 2025 às 17:24
Marvvila, Fabinho e Belo
Marvvila, Fabinho e Belo Crédito: Instagram @marvvila/ Instagram @ofabinhocantor / Globo- Muricio Fidalgo
Nesta edição de Sextou CBN, Marcella Scaramella traz os destaques do final de semana: show do Belo, Pagode do Chefe com Marvvila e Fabinho e Boom Rap Festival são algumas das opções. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 06-06-25

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