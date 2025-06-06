Belo, Marvvila e Fabinho e Festival de Rap e Trap agitam o final de semana no ES

Nesta edição de Sextou CBN, Marcella Scaramella traz os destaques do final de semana: show do Belo, Pagode do Chefe com Marvvila e Fabinho e Boom Rap Festival são algumas das opções. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 06-06-25
Publicado em 06 de Junho de 2025 às 17:24
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