Bell Marques, Especial de Dia das Mães e musical na Ufes são as dicas da semana

Nesta edição de "Sextou CBN", a comentarista Marcella Scaramella traz diversas opções para o seu final de semana, de especial de Dia das Mães a musicais e exposições. Para começar a sexta-feira, que tal curtir o som de André Prando e Roça Nova, no Centro de Vitória? No sábado, o destaque é show de Bell Marques e Glauco, no Espaço Patrick Ribeiro. Para fechar, domingo é o dia perfeito para demonstrar o amor pela sua mãe e levá-la para um almoço especial. Ouça a conversa completa e confira todas as dicas!