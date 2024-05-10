Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Sextou CBN

Bell Marques, Especial de Dia das Mães e musical na Ufes são as dicas da semana

Ouça as dicas de Marcella Scaramella

Publicado em 10 de Maio de 2024 às 17:37

Publicado em 

10 mai 2024 às 17:37
Bell Marques no primeiro dia do Vital 2023
Bell Marques no primeiro dia do Vital 2023 Crédito: Arthur Louzada
Nesta edição de "Sextou CBN", a comentarista Marcella Scaramella traz diversas opções para o seu final de semana, de especial de Dia das Mães a musicais e exposições. Para começar a sexta-feira, que tal curtir o som de André Prando e Roça Nova, no Centro de Vitória? No sábado, o destaque é show de Bell Marques e Glauco, no Espaço Patrick Ribeiro. Para fechar, domingo é o dia perfeito para demonstrar o amor pela sua mãe e levá-la para um almoço especial. Ouça a conversa completa e confira todas as dicas!
Sextou CBN - 10-05-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados