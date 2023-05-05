Balada dos anos 80, festas no interior e abertura de nova casa de eventos no ES

Nesta edição do Sextou CBN, o jornalista Erik Oakes traz os destaques que agitam o fim de semana na agenda cultural do Estado. Entre os destaques, a volta aos anos 80! Uma noite que promete muita música com Nenhum de Nós, Sylvinho Blau Blau, Mercelo Hayena, Avellar Love, Banda Blackset e Dj Baddú, na Praia do Canto, na Capital. E mais: uma nova casa de eventos chega ao Centro de Vitória prometendo um novo olhar para a produção cultural capixaba. Com inauguração nesta sexta-feira (05), A Selva tem como proposta ser palco para a promoção de shows, festivais, exposições, mostras e festas temáticas. Ela funciona no endereço da antiga Casa 7, no Centro de Vitória. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 05-05-23