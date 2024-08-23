Aniversários de Linhares e Colatina, Capitella e festivais agitam fim de semana no ES

Nesta edição de "Sextou CBN", a comentarista Marcella Scaramella traz indicações de rolês em todo o Espírito Santo. No Norte do Estado, o aniversário das cidades de Linhares e Colatina promete agitar a região com shows de grandes nomes da música, como Bell Marques, Alemão do Forró, Durval Lelys e Gustavo Mioto. Em Nova Venécia, a sexta edição da Capitella espera receber 50 mil pessoas na Praça Adélio Lubiana, Bairro Beira Rio. Para os amantes de um bom festival, Grande Vitória, Santa Teresa e Domingos Martins contam com boas opções! Ouça a conversa completa!