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Aniversários de Linhares e Colatina, Capitella e festivais agitam fim de semana no ES

Ouça os comentários de Marcella Scaramella

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 17:13

Publicado em 

23 ago 2024 às 17:13
Festival Iriri Vinhos e Abraços, em Iriri, terá entrada gratuita
Festival Iriri Vinhos e Abraços, em Iriri, terá entrada gratuita Crédito: RENAN_ALVES
Nesta edição de "Sextou CBN", a comentarista Marcella Scaramella traz indicações de rolês em todo o Espírito Santo. No Norte do Estado, o aniversário das cidades de Linhares e Colatina promete agitar a região com shows de grandes nomes da música, como Bell Marques, Alemão do Forró, Durval Lelys e Gustavo Mioto. Em Nova Venécia, a sexta edição da Capitella espera receber 50 mil pessoas na Praça Adélio Lubiana, Bairro Beira Rio. Para os amantes de um bom festival, Grande Vitória, Santa Teresa e Domingos Martins contam com boas opções! Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 23-08-24

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