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Aniversário de Vitória, Turnê do Soweto e feijoada agitam o final de semana!

Ouça as dicas de Isadora Mello

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 17:20

Publicado em 

06 set 2024 às 17:20
Alceu Valença se apresentou no Palco Anhangabaú, no segundo dia de Virada Cultural em 2023
Alceu Valença é um dos destaques das comemorações pelo Aniversário de Vitória Crédito: Fotoarena/Folhapress
Nesta edição de "Sextou CBN", Isadora Cruz chega com as dicas para o final de semana! O findes já começa nesta sexta (6) com o início das comemorações pelo aniversário de 473 anos de Vitória, na Praça do Papa. O grande destaque é o show de Alceu Valença, marcado para o sábado (7), às 22h. Para comemorar o aniversário de Vitória, Alceu Valença desembarca na Praça do Papa, neste sábado (7).
No mesmo dia, quem preferir um rolê por Vila Velha, pode partir rumo à Prainha para curtir o encontro entre Belo, Crisevertom, Robson Buiú, Claudinho Oliveira, Digo e Marcinho para marcar os 30 anos da banda Soweto.
No domingo (8), um dos destaques é a tradicional feijoada da Escola de Samba Novo Império. Marcada para começar às 12h, na quadra da família imperiana, o evento contará com apresentações de Leoziinho, Samba Crioulo, Tstinha e da bateria. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 06-09-24

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