Aniversário de Vitória, Turnê do Soweto e feijoada agitam o final de semana!

Nesta edição de "Sextou CBN", Isadora Cruz chega com as dicas para o final de semana! O findes já começa nesta sexta (6) com o início das comemorações pelo aniversário de 473 anos de Vitória, na Praça do Papa. O grande destaque é o show de Alceu Valença, marcado para o sábado (7), às 22h. Para comemorar o aniversário de Vitória, Alceu Valença desembarca na Praça do Papa, neste sábado (7).