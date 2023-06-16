Alexandre Pires e Seu Jorge, Festival de Inverno e Pique Novo agitam o fim de semana!

Mais um final de semana agitada pelo Espírito Santo com eventos para todos os tipos de gostos. Com a turnê "Irmãos", Alexandre Pires e Seu Jorge se apresentam no Espaço Patrick Ribeiro nesta sexta-feira (16) e também no sábado (17). O grupo de pagode Pique Novo se apresenta no Gordinho Cachoeiro nesta sexta-feira (16) e também tem o 28º Festival de Inverno de Domingos Martins agitando o final de semana na cidade. Estas e outras dicas nesta edição do Sextou CBN, com Erik Oakes. Ouça a conversa completa!