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Alexandre Pires e Seu Jorge, Festival de Inverno e Pique Novo agitam o fim de semana!

Ouça as dicas do comentarista Erik Oakes

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 17:49

Publicado em 

16 jun 2023 às 17:49
Cantor Alexandre Pires
Cantor Alexandre Pires Crédito: Leo Lima
Mais um final de semana agitada pelo Espírito Santo com eventos para todos os tipos de gostos. Com a turnê "Irmãos", Alexandre Pires e Seu Jorge se apresentam no Espaço Patrick Ribeiro nesta sexta-feira (16) e também no sábado (17). O grupo de pagode Pique Novo se apresenta no Gordinho Cachoeiro nesta sexta-feira (16) e também tem o 28º Festival de Inverno de Domingos Martins agitando o final de semana na cidade. Estas e outras dicas nesta edição do Sextou CBN, com Erik Oakes. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 16-06-23

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