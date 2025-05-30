Agenda do fim de semana Vitória Jazz Festival, roda de samba e Dilsinho

Cantor Dilsinho Crédito: Divulgação/ Facebook

O último fim de semana do mês de maio traz diversas atrações na agenda cultural pelo Espírito Santo! Nesta edição do "Sextou CBN", a jornalista Aline Almeida, de HZ, traz algumas dicas. Entre os destaques, a Festa do Divino Espírito Santo em Viana, com shows de Alemão do Forró, Daniel, Dilsinho e competições de rodeio. De 30 de maio, sexta-feira, a 1º de junho, domingo, o Parque de Exposições de Viana Sede será o palco da festa popular.

Outro destaque é o Vitória Jazz Festival que chega à sua sétima edição nesta sexta (30) e sábado (31), no tradicional Parque Moscoso, no Centro de Vitória, com entrada gratuita. Neste ano, o evento ganha um novo formato e celebra exclusivamente a música instrumental capixaba, reunindo grandes nomes da cena local em uma programação marcada pela diversidade e pela qualidade artística.

Também no dia 31 de maio, Vitória será palco de um evento histórico para os amantes do samba: o Festival Bololô do Samba, o maior encontro de rodas de samba já realizado na cidade. Pela primeira vez, os principais projetos da cena nacional e local se reúnem em um só dia e lugar para celebrar a força e a alegria da cultura popular. O evento acontecerá no Sambão do Povo, em estrutura ao ar livre. Ouça a conversa completa!