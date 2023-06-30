Agenda do fim de semana tem Raça Negra, Alemão do Forró, Família Lima e muito mais

A sexta-feira chegou e nesta edição do Sextou CBN, o jornalista Erik Oakes traz a agenda cultural movimentada do fim de semana no Estado. A 95ª edição da Festa de São Pedro, em Vitória, vai contar com apresentação da banda Raça Negra no palco da Cultura na Praça do Papa, às 22 horas. Na Serra, a tradicional festa de São Pedro vai até o dia 2 de julho no pátio da Paróquia São Pedro, em Jacaraípe. Família Lima, Pele Morena, Trio Forrózão, Viviane Miranda, Os Maxuibas e Casaca são as atrações da festa. Se apresentam nesta sexta-feira, Família Lima e Pele Morena. No sábado, 1º, Rony e Ricy, Alemão do Forró e Cristian Greik, se apresentam, a partir das 19 horas, no parque O Cravo e a Rosa, Alameda da Frincasa, Nova Brasília, na programação de aniversário de 133 anos de Cariacica. Ouça a conversa completa!