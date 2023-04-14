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Agenda de eventos: show do Matuê, Festival Gastronômico agita Santa Teresa e Festa da Penha

As dicas são do jornalista Erik Oakes

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 17:48

Publicado em 

14 abr 2023 às 17:48
Matuê
Matuê Crédito: Felipe Vieira/Divulgação
O final de semana seguido de feriado no Espírito Santo com programação de eventos agitada! Tem o Festival Santa Teresa Gourmet, em Santa Teresa, e show do grupo La Furia no Gordinho Sambão, em Vitória. O trapper Matuê também se apresenta na capital na, Privillege Vitória. A 453ª edição da Festa da Penha termina na segunda-feira (17). São diversas atrações musicais, missas e romarias. No sábado (15), acontece a tradicional Romaria dos Homens. Esses e outros destaques nesta edição do Sextou CBN, com Erik Oakes. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 14-04-23

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