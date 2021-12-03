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Sextou CBN

Agenda cultural: Pokar Festival, Festa das Paneleiras, Natal de Santa Teresa e Naldo

Confira as dicas do jornalista Erik Oakes

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 17:35

Publicado em 

03 dez 2021 às 17:35
Os Barões da Pisadinha
Os Barões da Pisadinha Crédito: Alisson Demetrio/Divulgação
Nesta edição do Sextou CBN, as dicas de Erik Oakes são: Festa das Paneleiras; Pokar Festival em Cariacica; show de Alceu Valença em Vitória; Natal em Santa Teresa; Almirzinho no Gordinho Sambão; e Naldo em Vila Velha. Ouça:
Sextou CBN - 03/12/2021

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