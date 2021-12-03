Agenda cultural: Pokar Festival, Festa das Paneleiras, Natal de Santa Teresa e Naldo

Nesta edição do Sextou CBN, as dicas de Erik Oakes são: Festa das Paneleiras; Pokar Festival em Cariacica; show de Alceu Valença em Vitória; Natal em Santa Teresa; Almirzinho no Gordinho Sambão; e Naldo em Vila Velha. Ouça:
Sextou CBN - 03/12/2021
Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 17:35
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta