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Sextou CBN

Agenda cultural: ouça as atrações que agitam o fim de semana no ES

As dicas são do jornalista Erik Oakes

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 17:32

Publicado em 

08 jul 2022 às 17:32
Cantor Alexandre Pires
Cantor Alexandre Pires Crédito: Leo Lima
Nesta edição do Sextou CBN, Erik Oakes destaca as atrações que agitam a agenda cultural capixaba. Entre os destaques está o Botecão, na Prainha, com apresentação de Alexandre Pires. Ouça:
SEXTOU CBN - 08-07-22

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