Agenda cultural: ouça as atrações que agitam o fim de semana no ES

Nesta edição do Sextou CBN, Erik Oakes destaca as atrações que agitam a agenda cultural capixaba. Entre os destaques está o Botecão, na Prainha, com apresentação de Alexandre Pires. Ouça:
SEXTOU CBN - 08-07-22
Publicado em 08 de Julho de 2022 às 17:32
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