Agenda cultural: confira as atrações que agitam o fim de semana no ES

Nesta edição do "Sextou CBN", Erik Oakes traz os destaques que vão agitar a agenda cultural no Espírito Santo no fim de semana. Tem inauguração de um casa de shows que de noma já é conhecida dos capixabas e está de volta, a Pink Elephant. Além disso, tem MC Rebecca na festa "Chama" no Embrazado, também Nando Reis e Gabriel Pensador na Privillege e Naldo Benny no Butiquim do Celim, em Vila Velha. No sábado, tem Big Beatles na Festa Cassete no Clube Arce, em Vila Velha e muito mais. Ouça a conversa completa!