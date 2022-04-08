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Sextou CBN

Agenda cultural: confira as atrações que agitam o fim de semana no ES

Ouça a conversa completa com Erik Oakes!

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 18:48

Publicado em 

08 abr 2022 às 18:48
nando reis
nando reis Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Sextou CBN", Erik Oakes traz os destaques que vão agitar a agenda cultural no Espírito Santo no fim de semana. Tem inauguração de um casa de shows que de noma já é conhecida dos capixabas e está de volta, a Pink Elephant. Além disso, tem MC Rebecca na festa "Chama" no Embrazado, também Nando Reis e Gabriel Pensador na Privillege e Naldo Benny no Butiquim do Celim, em Vila Velha. No sábado, tem Big Beatles na Festa Cassete no Clube Arce, em Vila Velha e muito mais. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 9.03s - 08-04-22.mp3

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