A Música de Minas, Pagode do Pericão e Festival de Cerveja são os destaques do fim de semana

Nesta edição de #SextouCBN, o comentarista Erik Oakes traz os destaques de sexta (27) a domingo (29). O final de semana começa com o show A Música de Minas, que reúne Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini em uma comemoração dos 50 anos da música mineira. O tributo será no espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, a partir das 19h. No sábado (28), o destaque vai para o Pagode do Pericão, no Shopping Vila Velha. A música começa às 16h, com os grupos Revelação e Salgadinho. Ouça a conversa completa!