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A Música de Minas, Pagode do Pericão e Festival de Cerveja são os destaques do fim de semana

Ouça as dicas do comentarista Erik Oakes

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 17:53

Publicado em 

27 out 2023 às 17:53
Péricles se apresenta nesta sexta (17), em Castelo, e no sábado (18), na Capital
Péricles se apresenta nesta sexta (17), em Castelo, e no sábado (18), na Capital Crédito: Divulgação
Nesta edição de #SextouCBN, o comentarista Erik Oakes traz os destaques de sexta (27) a domingo (29). O final de semana começa com o show A Música de Minas, que reúne Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini em uma comemoração dos 50 anos da música mineira. O tributo será no espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, a partir das 19h. No sábado (28), o destaque vai para o Pagode do Pericão, no Shopping Vila Velha. A música começa às 16h, com os grupos Revelação e Salgadinho. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 27-10-23

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