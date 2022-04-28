Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança em Foco

Você sabia que qualquer pessoa pode realizar uma prisão em flagrante?

Quem explica é o delegado da Polícia Federal, Guilherme Helmer

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 11:26

Publicado em 

28 abr 2022 às 11:26
Algema
Algema Crédito: Pexels
O Segurança em Foco continua a abordar os tipos de prisão! No último quadro, o delegado da Polícia Federal, Guilherme Helmer, trouxe o detalhamento de prisões temporárias e preventivas e suas condicionantes. Nesta edição, o destaque é a prisão em flagrante. A prisão em flagrante tem o objetivo de restringir a liberdade de uma pessoa flagrada cometendo um delito ou logo após cometê-lo. Além disso, qualquer um pode realizar a prisão em flagrante, já que esta é uma medida de autodefesa da sociedade.
Segurança em Foco - Guilherme Helmer - 28-04-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como crime cometido por madrasta foi desmascarado quase 50 anos depois com revelação de segredo
Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados