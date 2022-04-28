Você sabia que qualquer pessoa pode realizar uma prisão em flagrante?

O Segurança em Foco continua a abordar os tipos de prisão! No último quadro, o delegado da Polícia Federal, Guilherme Helmer, trouxe o detalhamento de prisões temporárias e preventivas e suas condicionantes. Nesta edição, o destaque é a prisão em flagrante. A prisão em flagrante tem o objetivo de restringir a liberdade de uma pessoa flagrada cometendo um delito ou logo após cometê-lo. Além disso, qualquer um pode realizar a prisão em flagrante, já que esta é uma medida de autodefesa da sociedade.