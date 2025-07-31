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Segurança em Foco

Você sabe o que fazer se o seu celular for roubado ou furtado?

Ouça as orientações do Superintendente da Polícia Regional Metropolitana, Ícaro Ruginski

Publicado em 31 de Julho de 2025 às 10:47

Publicado em 

31 jul 2025 às 10:47
Cachoeiro tem um assalto por dia com roubo de celular neste ano
assalto com roubo de celular  Crédito: TV Gazeta Sul / Diego Gomes
Você sabe o que fazer se o seu celular for furtado ou roubado? Nesta edição de Segurança em Foco, o Superintendente da Polícia Regional Metropolitana (SPRM), Ícaro Ruginski, explica aos ouvintes o que deve ser feito após um episódio deste. É a partir de uma ação simples que a busca por reaver o aparelho começa: registrar um boletim de ocorrência. No Espírito Santo, assim que o BO é feito, o aparelho é automaticamente cadastrado no radar do Projeto Recupera, uma iniciativa do governo estadual que envolve operações mensais dedicadas à recuperação de aparelhos telefônicos roubados ou furtados. De julho de 2024 a julho deste ano, 721 aparelhos foram devolvidos aos donos através do projeto. Ouça a conversa completa!
CBN - SEGURANÇA EM FOCO - 31-07-25

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