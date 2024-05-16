'A desinformação viaja seis vezes mais rápido', alerta estudioso das fake news!

Não é preciso muito tempo online para perceber a variedade de informações que circulam em uma timeline. Em poucos minutos, likes e compartilhamentos fazem com que vídeos, fotos, links de notícias e publicações viralizem e tomem proporções cada vez maiores. Com tanto conteúdo nas redes, cresce também a quantidade de desinformação, o que demanda cada vez mais atenção ao que é compartilhado. Nesta edição de "Segurança em Foco", o antropólogo e professor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, David Nemer, explica sobre como surge uma fake news.