Vitória retira fios e cabos inutilizados de postes; entenda a ação

A prefeitura de Vitória resolveu acelerar o trabalho de retirada de fios e cabos inativos que estão abandonados nos postes, poluindo o visual da cidade. A meta, segundo a administração municipal, até o final deste ano, é remover pelo menos seis toneladas desse material acumulado. Segundo Alex Mariano, secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, os próximos bairros que serão contemplados com o mutirão de limpeza são a Praia do Canto (trabalho iniciado no domingo, dia 8) e depois Jardim da Penha, Jardim Camburi e Avenida Maruípe. “Após esses locais vamos avaliar o trabalho e definir novas regiões da cidade”, explica. Trata-se de uma ação da prefeitura de Vitória, EDP e empresas de telecomunicações para adequação da rede de internet e telefonia. Também foram retirados fios obsoletos e irregulares. O mesmo trabalho já foi feito no Centro, no ano passado, segundo a prefeitura. Nesta edição do Segurança em Foco, o secretário fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!