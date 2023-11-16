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Segurança em Foco

Vítimas da pornografia: os crimes de registro e divulgação de conteúdos íntimos

Ouça a participação do delegado da Polícia Federal, Guilherme Helmer

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 10:27

Publicado em 

16 nov 2023 às 10:27
Tecnologia, hacker, ataque cibernético, computador
Computador Crédito: Pexels
Condutas como oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, fotos, vídeo ou material com conteúdo relacionado à pratica do crime de estupro, ou com cenas de sexo, nudez ou pornografia, que não tenham consentimento da vítima, podem ser configuradas crimes. Este é o tema em destaque nesta edição do "Segurança em Foco". Quem explica o assunto é o delegado da Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES), Guilherme Helmer.
“Quando esse tipo de conteúdo é ‘vazado’ há uma infinidade de lugares para onde esse material é publicado, na vulnerabilidade que existe no mundo virtual. E aqui falamos de dois crimes. Para quem ‘vaza’ esse material (que é o responsável pelo conteúdo) e aquele que compartilha, dissemina o material. Este último responde por um crime menor, mas, ainda assim, claro, são crimes repugnantes”, explica.
“Só o fato de um vídeo já ser gravado sem consentimento, por exemplo, se configura um crime”, diz. A vítima desse tipo de crime, explica o delegado, tem violada o seu dever de fidelidade ou relacionamento. De fidelidade acontece quando, por exemplo, um estabelecimento [como um motel, hotel] registra momentos íntimos de um cliente. O delegado recorda que aconteceu um caso dessa natureza em São Mateus, no Norte do Estado. "Numa outra operação que fazíamos, de outra natureza, descobrimos que o responsável por um motel gravava material de clientes em momentos íntimos", recorda. Já na natureza de relacionamento é quando o parceiro (a) grava a outra pessoa e quebra um pacto de fidelidade.
E vai a orientação sobre como proceder se a vítima tiver fotos e vídeos íntimos publicados na internet? De imediato, a pessoa deve comparecer imediatamente à delegacia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança Em Foco - Guilherme Helmer - 16-11-23.mp3
Programas que podem ajudar a rastrear imagens vazadas: Shutterstock, TinEye, Berify e Tecxipio. O TinEye e o Berify possuem uma ferramenta de alerta que, quando ativada, informam ao usuário sobre novas publicações de fotos ou vídeos de interesse. 

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