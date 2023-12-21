Viagens: o que podemos e não podemos levar na bagagem no avião

organização de mala de viagem Crédito: Shutterstock

Nesta edição de Segurança em Foco, o agente da Polícia Federal, Alexander Miotto, chama a atenção para os itens que podem e os que não podem ser transportados em malas de mão, em caso de viagens de avião. Com a maior circulação de passageiros nos aeroportos neste fim de ano, a Polícia Federal lembra que a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) instrui quais os itens permitidos. Ainda assim, o melhor caminho é procurar a companhia aérea para saber as regras específicas. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Segurança em Foco Alexander Miotto - 21-12-23

- Legislação que rege o que pode ser transportado em malas de viagem é a Resolução 515 de 2019 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Ainda assim, esta é uma regra geral. Cada companhia aérea possui suas próprias regras, então é importante sempre checar.

Itens proibidos de serem transportados nas cabines, segundo a ANAC:

a) pistolas, armas de fogo e outros dispositivos que disparem projéteis — dispositivos que podem ou aparentam poder ser utilizados para causar ferimentos graves através do disparo de um projétil, incluindo: armas de fogo de qualquer tipo, tais como pistolas, revólveres, carabinas, espingardas; armas de brinquedo, réplicas ou imitações de armas de fogo que podem ser confundidas com armas verdadeiras; componentes de armas de fogo, excluindo miras telescópicas; armas de pressão por ação de ar e gás comprimido ou por ação de mola, tais como armas de paintball, airsoft, pistolas e espingardas de tiro a chumbo ou outros materiais; pistolas de sinalização e pistolas de partida esportiva; bestas, arcos e flechas; armas de caça submarina, tais como arpões e lanças; e fundas e estilingues;

b) dispositivos neutralizantes — dispositivos destinados especificamente a atordoar ou a imobilizar, incluindo: dispositivos de choque elétrico, tais como armas de choque elétrico e bastões de choque elétrico; dispositivos para atordoar e abater animais; e químicos, gases e aerossóis neutralizantes ou incapacitantes, tais como spray de pimenta, gás lacrimogêneo, sprays de ácidos e aerossóis repelentes de animais;

c) objetos pontiagudos ou cortantes — objetos que, devido à sua ponta afiada ou às suas arestas cortantes, podem ser utilizados para causar ferimentos graves, incluindo: objetos concebidos para cortar, tais como machados, machadinhas e cutelos; piolets e picadores de gelo; estiletes, navalhas e lâminas de barbear, excluindo aparelho de barbear em cartucho; facas e canivetes com lâminas de comprimento superior a 6 cm; tesouras com lâminas de comprimento superior a 6 cm medidos a partir do eixo; equipamentos de artes marciais pontiagudos ou cortantes; espadas e sabres; e instrumentos multifuncionais com lâminas de comprimento superior a 6 cm;

d) ferramentas de trabalho — ferramentas que podem ser utilizadas para causar ferimentos graves ou para ameaçar a segurança da aeronave, incluindo: pés-de-cabra e alavancas similares; furadeiras e brocas, incluindo furadeiras elétricas portáteis sem fios; ferramentas com lâmina ou haste de comprimento superior a 6 cm que podem ser utilizadas como arma, tais como chaves de fendas e cinzéis; serras, incluindo serras elétricas portáteis sem fios; maçaricos; pistolas de cavilhas, pistolas de pregos e pistolas industriais; e martelos e marretas;

e) instrumentos contundentes — objetos que podem causar ferimentos graves se utilizados para agredir alguém fisicamente, incluindo: tacos de beisebol, pólo, golfe, hockey, sinuca e bilhar; cassetetes, porretes e bastões retráteis; equipamentos de artes marciais contundentes; e soco-inglês;

f) substâncias e dispositivos explosivos ou incendiários — materiais e dispositivos explosivos ou incendiários que podem ou aparentam poder ser utilizados para causar ferimentos graves ou para ameaçar a segurança da aeronave, incluindo: munições; espoletas e fusíveis; detonadores e estopins; réplicas ou imitações de dispositivos explosivos; minas, granadas e outros explosivos militares; fogos de artifício e outros artigos pirotécnicos; botijões ou cartuchos geradores de fumaça; dinamite, pólvora e explosivos plásticos; substâncias sujeitas a combustão espontânea; sólidos inflamáveis, considerados aqueles facilmente combustíveis e aqueles que, por atrito, podem causar fogo ou contribuir para ele, tais como pós metálicos e pós de ligas metálicas; líquidos inflamáveis, tais como gasolina, etanol, metanol, óleo diesel e fluido de isqueiro; aerossóis e atomizadores, exceto os de uso médico ou de asseio pessoal, sem que exceda a quantidade de quatro frascos por pessoa e que o conteúdo, em cada frasco, seja inferior a 300 ml ou 300 g; gases inflamáveis, tais como metano, butano, propano e GLP; substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis; cilindros de gás comprimido, inflamável ou não, tais como cilindros de oxigênio e extintores de incêndio; e isqueiros do tipo maçarico, independente do tamanho;

g) substâncias químicas, tóxicas e outros itens perigosos — substâncias capazes de ameaçar a saúde das pessoas a bordo da aeronave ou a segurança da própria aeronave, incluindo: cloro para piscinas e banheiras; alvejantes líquidos; baterias com líquidos corrosivos derramáveis; mercúrio, exceto em pequena quantidade presentes no interior de instrumentos de medição térmica (termômetro); substâncias oxidantes, tais como pó de cal, descorante químico e peróxidos; substâncias corrosivas, tais como ácidos e alcalóides; substâncias venenosas (tóxicas) e infecciosas, tais como arsênio, cianetos, inseticidas e desfolhantes; materiais infecciosos, ou biologicamente perigosos, tais como amostras de sangue infectado, bactérias ou vírus; e materiais radioativos (isótopos medicinais e comerciais);

h) outros — itens proibidos que não se enquadram nas categorias anteriores: dispositivos de alarme (excluindo dispositivo de relógio de pulso e de equipamentos eletrônicos permitidos a bordo); e materiais que possam interferir nos equipamentos das aeronaves e que não estejam relacionados entre os dispositivos eletrônicos permitidos, tais como telefone celular, laptop, palmtop, jogos eletrônicos, pager, que são de uso controlado a bordo de aeronaves;

i) itens tolerados — itens que são tolerados, respeitadas as especificações que se seguem: saca-rolhas; canetas, lápis e lapiseiras, com comprimento inferior a 15 cm; isqueiros com gás ou fluido com comprimento inferior a 8 cm, na quantidade máxima de um por pessoa; fósforos, em embalagem com capacidade não superior a 40 palitos, na quantidade máxima de uma caixa por pessoa; bengalas; raquetes de tênis; guarda chuvas; e martelo pequeno para uso em exames médicos;

[fonte: ANAC]

- Recipientes não podem exceder o volume de 100 ml

- Dinheiro, remédios, joias e alimentação especial devem ser transportados com cuidado

- Muleta, andadores, bengalas: pessoas com necessidade especial podem transportar dentro da cabine

- Para onde vão os materiais descartados na revista? São coletados, catalogados e vão para lixo especial