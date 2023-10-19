Valores de apreensões em cédulas falsas no ES já superam todo o ano de 2022

Já conhecido, mas o crime da cédula falsa continua a avançar no Espírito Santo e está no alerta das autoridades policiais. A Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES), em ação conjunta com os Correios, realizou, nesta semana, a interceptação da remessa de sete envelopes contendo várias cédulas falsas com valores nominais de R$ 100,00 e R$ 200,00, que totalizaram R$ 11.000,00 em notas falsas. A interceptação ocorreu em uma agência dos Correios em Cariacica e o material postado tinha como destinatários moradores de outros estados brasileiros. O delegado Lorenzo Espósito, Chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF-ES, traz dados atualizados sobre o crime. Neste ano de 2023 já foram, aproximadamente, 80.000 mil reais resgatados em apreensões, contra 56.000 reais em 2022. E vai o alerta: o crime de cédula falsa está previsto no artigo 289 do Código Penal, com pena de três a 12 anos de prisão e pagamento de multa. Ouça a conversa completa!