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Valores de apreensões em cédulas falsas no ES já superam todo o ano de 2022

O delegado Lorenzo Espósito, Chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF-ES, fala sobre o assunto

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 10:20

Publicado em 

19 out 2023 às 10:20
Dinheiro, real, moeda
Dinheiro Crédito: Pexels
Já conhecido, mas o crime da cédula falsa continua a avançar no Espírito Santo e está no alerta das autoridades policiais. A Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES), em ação conjunta com os Correios, realizou, nesta semana, a interceptação da remessa de sete envelopes contendo várias cédulas falsas com valores nominais de R$ 100,00 e R$ 200,00, que totalizaram R$ 11.000,00 em notas falsas. A interceptação ocorreu em uma agência dos Correios em Cariacica e o material postado tinha como destinatários moradores de outros estados brasileiros. O delegado Lorenzo Espósito, Chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF-ES, traz dados atualizados sobre o crime. Neste ano de 2023 já foram, aproximadamente, 80.000 mil reais resgatados em apreensões, contra 56.000 reais em 2022. E vai o alerta: o crime de cédula falsa está previsto no artigo 289 do Código Penal, com pena de três a 12 anos de prisão e pagamento de multa. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança Em Foco - 19-10-23.mp3

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